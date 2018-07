publié le 28/09/2016 à 15:24

C'est en mai dernier qu'est tombée l'information : Léa Salamé, fraîchement sortie d'On n'est pas couché, va présenter un nouveau magazine culturel sur France 2. Baptisé Stupéfiant !, ce programme est alors présenté comme un palliatif à l'arrêt de Ce soir (ou jamais !), animée par Frédéric Taddeï de 2006 à 2016. Quatre mois plus tard, l'attente arrive à son terme : le premier numéro de cette nouvelle émission est diffusé le mercredi 28 septembre sur TF1, à 22h40.



À quelques heures de la première, plusieurs détails révélés sur le show permettent de se faire une idée assez précise de ce à quoi les téléspectateurs peuvent s'attendre. Stupéfiant ! est une émission présentée comme un programme enlevé et incisif : une nouvelle façon de parler de la culture, avec des formats longs et une écriture "insolente".

1. Un menu plutôt pointu

Le programme de cette première émission s'annonce riche et minutieusement choisi. Dans Stupéfiant ! la culture est plus contemporaine que pop. Ainsi, ce numéro d'ouverture s'ouvrira avec un reportage sur l'artiste Anish Kapoor, qui s'est mis tous ses contemporains à dos en achetant l'exclusivité sur le "Vantablack", la teinte la plus profonde de noir. Les téléspectateurs découvriront un autre reportage sur Maja Hoffman, une milliardaire qui s'est donné pour objectif de faire d'Arles la capitale européenne de la culture.

Un autre sujet s'intéressera à l'émoi que provoque Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, au sein de la communauté artistique : souvent représenté, de manière toujours plus surprenante (une sculpture du candidat nu, affublé d'une grosse bedaine et d'un micropénis, a notamment fait sensation à New-York cet été), il semble être une source d'inspiration inépuisable, pour des œuvres qui sonnent comme des affirmations politiques. Enfin, une interview exclusive d'Alain Delon, filmée dans le palais du Guépard et menée par Léa Salamé elle-même, sera diffusée.

Pour la première de #Stupéfiant @LeaSalame a rencontré un monstre sacré du cinéma français. C'est pop, acéré et mordant : c'est Stupéfiant ! pic.twitter.com/819qd7Qflt — France 2 (@France2tv) September 26, 2016

2. Un ton insolent pour rester accessible

Comment s'assurer d'intéresser le public avec un programme qui semble réservé à un public d'initiés ? Léa Salamé mise sur le ton, aussi "populaire" que l'émission est "haut-de-gamme". C'est en tout cas ce qu'elle a expliqué à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien, le 27 septembre : "intelligent", "insolent, "différent", autant d'adjectifs prometteurs utilisés par la journaliste pour qualifier son nouveau projet. "On pari sur des reportages longs", argumente-t-elle, avant de poursuivre : "C'est de l'image, de l'image, de l'image, avec une écriture très électrique."

3. La participation d'un journaliste influent

Pour l'aider dans sa quête du grand public, elle dispose de l'aide d'une figure de choix : Loïc Prigent, spécialiste de mode, qui a signé de nombreux reportages sur Canal+ et Arte. Ultra populaire sur les réseaux sociaux (notamment Twitter), le journaliste signera à chaque numéro un magnéto intitulé La Brigade du Stup, qui présente un artiste, avec le ton délicieusement sarcastique que ses abonnés lui connaissent.



4. Un producteur au flair inimitable

Léa Salamé et Loïc Prigent ne sont pas les uniques atouts de ce nouveau programme. Si une émission purement culturelle diffusée en plein milieu de semaine en deuxième partie de soirée a peu de chances de battre des records d'audience, il y a un autre nom à prendre en compte dans l'équation : celui de Laurent Bon, le producteur de l'émission, qui en matière de programmes ne s'est jamais trompé.



Co-fondateur avec Yann Barthès de la société Bangumi, il est à l'origine de Quotidien, la nouvelle émission d'access prime-time qui cartonne sur TMC. Catherine Deneuve lit la mode, le nouveau programme court d'Arte à fort potentiel buzzant, c'est lui aussi. Comme le rappelle Libération, il était également derrière Le Grand Journal époque Michel Denisot, Le Petit Journal époque Yann Barthès et Le Supplément. Autant de références qui font de lui un producteur sûr, et qui promettent d'aider Stupéfiant ! à trouver son public.