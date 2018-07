Le swatting dans La Curiosité

publié le 27/09/2016 à 18:04

Première partie : Qu'est-ce que le swatting

Le swating, c’est un mot anglais qui a fait irruption dans l’actualité française il y a quelques semaines, le 17 septembre, quand un appel téléphonique a fait craindre le pire, une prise d’otages dans une église au cœur de Paris. Le swating, c’est un canular malsain, nuisible et c’est ce que l’on vous explique tout de suite avec notre invité Olivier Hassid, directeur de l’offre de conseil en sécurité pour PwC France.



Deuxième partie : Magritte

Du ciel, des grelots, des mots et des silhouettes d’homme chapeauté, bienvenue dans l’univers magique de René Magritte.

On vous raconte le destin et l’oeuvre du peintre surréaliste à l’occasion de la belle exposition qui lui est consacrée au Centre Georges Pompidou à Paris jusqu’au 23 janvier,

Didier Ottinger, le commissaire de cette exposition nous raconte René Magritte.



Ceci n'est pas une pipe ! René Magritte Partager la citation





Catalogue de l'exposition Magritte la trahison des images

Troisième partie : Les théories les plus folles de l'histoire

Des théories complètement folles ! Jeanne D’arc est un homme, Hitler a fini ses jours en Antartique, Le christ a été cloné et bien sûr on n’a jamais marché sur la lune… Une poignée d’humains ont décidé de réécrire l’histoire on vous raconte comment et pourquoi avec l'historien et journaliste Philippe Delorme.

Philippe Delorme est l'auteur du livre Les Théories Folles de l’Histoire aux éditions l'Express- Presses de la Cité.



Les Théories Folles de l'Histoire

La Curiosité...vous recommande