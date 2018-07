Le retour de Thomas Pesquet dans la Curiosité

publié le 31/05/2017 à 18:00

Le retour de Thomas Pesquet

Il aura passé près de 6 mois dans la station spatiale internationale, son retour sur terre est prévu dans moins de 48h, on vous raconte ce qui attend Thomas Pesquet et on fait le bilan de sa mission avec Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la cité de l'Espace de Toulouse.

Tout sur U2

On vous raconte l'histoire d’un de vos groupes préférés U2... Les petits irlandais se sont rencontrés, dans les années 70, ils avaient 15 ans… 40 ans plus tard, ils font du rock et de la pop toujours aussi bonne ! à l'occasion du 30ème anniversaire de leur album mythique The Joshua Tree , Eric Jean-Jean nous dit tout sur U2.

U2 sera en concert au stade de france les 25 et 26 juillet prochain.



The Edge, Bono, Larry Mullen, Jr. et Adam Clayton, les 4 membres du groupe U2 Crédit : Stephen Lovekin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les serviteurs du mal

Raspoutine, le révérend Jim Jones, Joseph Vacher, le serial killer de la Belle époque, Di Mambro et Jouret, les gourous de la secte du Temple solaire, ces hommes ont écrit l'histoire du mal...Pierre Lunel nous fait découvrir le destin maléfique des pires meurtriers de l'Histoire.

Pierre Lunel est l'auteur du livre Les serviteurs du mal publié chez First documents.

Les serviteurs du mal