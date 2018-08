Le programme de la nouvelle saison sur RTL

publié le 25/08/2018 à 11:47

Ça y est, RTL repart pour une nouvelle saison avec encore et toujours les même ambitions : informer et divertir. La première radio de France ne cesse de vouloir se réinventer pour continuer à faire plaisir à ses auditeurs.



Pour cette reprise, vous allez découvrir des programmes nouveaux et originaux et vous retrouverez également vos émissions favorites.

Aux commandes de ces programmes, des voix familières mais aussi de nouvelles signatures. Toutes les équipes de RTL vous souhaitent une belle saison en notre compagnie.

Les Nouveautés

À 7h15 du lundi au vendredi, RTL donne carte blanche à Isabelle Saporta dans "C'est Comme ça". Un livre, la Une d'un magazine, un sujet de société qui émerge ou qui fait débat.

Sans tabou, sans réserve mais toujours avec bienveillance, elle rebondit dans la matinale sur un thème d'actualité et réagit avec son franc-parler et son regard acéré.



À 13h05 du lundi au vendredi, Pascal Praud prend les rênes de l'émission "Les Auditeurs ont la parole". Celui qui aime créer le débat apportera lui aussi son franc-parler, sa légendaire liberté de ton et son sens de la répartie, à une émission dont l'essence même est l'échange avec les auditeurs sur tous les sujets d'actualité.



Du lundi au jeudi de 22h30 à 1h00 du matin, Caroline Dublanche recueille les confessions des auditeurs de RTL dans "Parlons-Nous". ils pourront se livrer à la célèbre psychologue, nouvelle voix des nuits de la station. Un rendez-vous authentique où les échanges sont spontanés et qui correspond bien à l'ADN et aux valeurs de RTL.



Le weekend de 7h00 à 9h15, c'est désormais Stéphane Carpentier, ancien anchorman des Petits Matins et de RTL Midi, qui apporte son dynamisme, sa bonne humeur et son expérience aux matinales du samedi et du dimanche sur RTL. Au programme : info, évasion, chroniques avec une équipe toujours aussi conviviale.



Encore un rendez-vous ! Celui que vous propose Flavie Flament le samedi de 9h15 à 10h00 avec son magazine sur le mieux vivre en 2018 : "Nous Voilà Bien !". Mieux consommer, mieux manger, mieux bouger... Flavie et son équipe accompagnent les auditeurs sur le chemin d'un meilleur quotidien de façon concrète et positive.



Le spécialiste de la santé, Michel Cymes vous donne rendez-vous le dimanche de 9h15 à 10h00 pour "Ça va beaucoup Mieux, l'Hebdo". En compagnie d'experts, il donne toutes les clés pour prendre soin de soi et préserver sa santé. Reportages et chroniques ponctuent l'émission au cours de laquelle les auditeurs peuvent poser leurs questions sur les réseaux sociaux.



Le samedi de 18h30 à 19h30, "On Refait le Match", l'émission dans laquelle les experts de RTL n'ont pas peur de s'affronter, de faire valoir leurs idées et défendre leurs convictions, est désormais présentée par Denis Balbir, commentateur de tous les matchs de football sur M6 et W9 depuis l'Euro 2012.

Mais aussi...

Du lundi au vendredi de 12h30 à 13h05, Christelle Rebière est à la tête d'un "RTL Midi" nouvelle formule : explications, invités, reportages, vie pratique et bonne humeur au sommaire de cette édition d'info.



De 22h00 à 22h30 du lundi au jeudi, nouvelle formule également pour Christophe Pacaud dans "RTL Grand Soir". Il revient sur l'actualité de la journée en prenant le temps de l'écoute et de l'analyse avant les grands rendez-vous matinaux de l'info.



Il est toujours là pour animer les soirées des weekends ! The Last DJ, l'incontournable Georges Lang. Désormais, il vous propose "La Collection" de 23h00 à 00h00 suivie des "Nocturnes" de 00h00 à 01h00 les vendredi, samedi et dimanche.

Les grands rendez-vous de la semaine...

RTL Petit Matin - 4h30 / 7h00 présenté par Julien Sellier



RTL Matin - 7h00 / 9h30 présenté par Yves Calvi

avec les signatures de la station : Alba Ventura, François Lenglet, Elizabeth Martichoux, Cyprien Cini, Michel Cymes, Amandine Bégot et Laurent Gerra

Laissez-Vous Tenter - 9h00 / 9h30 présenté par le Service Culture d'Anthony Martin

Ça peut vous arriver - 9h30 / 11h00 présenté par Julien Courbet

À La Bonne Heure ! - 11h00 / 12h30 présenté par Stéphane Bern

La Curiosité est un Vilain Défaut - 14h00 / 15h00 présenté par Sidonie Bonnec et Thomas Hugues

On est fait pour s'entendre - 15h00 / 16h00 présenté par Flavie Flament

Les Grosses Têtes - 16h00 / 18h00 présenté par Laurent Ruquier

RTL Soir et On refait le Monde - 18h00 / 20h00 présenté par Marc-Olivier Fogiel

L'Heure du Crime - 20h00 / 21h00 présenté par Jacques Pradel (du lundi au jeudi)

Et enfin les temps forts du weekend...

Le Journal Inattendu - 12h30 / 13h30 (samedi) présenté par Vincent Parizot



Le Grand Jury RTL - LE FIGARO - LCI - 12h00 / 13h00 (dimanche) présenté par Benjamin Sportouch

On refait la Télé - 11h30 / 12h30 (samedi) - 13h30 / 14h00 (dimanche) présenté par Jade et Éric Dussart

Confidentiel - 13h30 / 14h30 (samedi) présenté par Jean-Alphonse Richard

Le Grand Studio RTL - 14h30 / 16h00 (samedi) présenté par Eric Jean-Jean

Le Multiplex RTL - L'Équipe - 19h30 / 23h00 (samedi) présenté par Christian Ollivier

RTL en direct de L'Équipe - 19h30 / 20h00 (dimanche) présenté par Éric Silvestro et Sylvain Charley

Soir de Ligue 1 - 20h00 / 23h00 (vendredi et dimanche) présenté par Éric Silvestro, Sylvain Charley et Bertrand Latour