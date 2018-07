publié le 29/09/2017 à 12:51

Depuis l'annonce de la naissance prochaine d'un royal baby, Kate Middleton se fait beaucoup plus rare dans les médias. Et pour cause : elle souffre d'hyperemesis gravidarum, une maladie qui touche les femmes enceintes et qui provoque de lourds vomissements. À cause de ces déconvenues, la duchesse de Cambridge a dû reporter la plupart de ses obligations royales et n'a pas pu être présente pour le premier jour d'école de son fils aîné, le prince George.



Alors que la jeune femme se repose, le prince William est le seul à assurer les visites médiatiques ainsi que les rencontres avec le peuple britannique. C'est à ces occasions que le jeune papa se serait laissé aller à quelques confidences au sujet de l'état de santé de son épouse : Kate Middleton aurait tout essayé pour mettre fin à ses douleurs, même des anciens remèdes, comme les biscuits au gingembre, rapporte Gala.

Si ce remède n'a malheureusement pas été efficace, le petit-fils d'Elizabeth II a tenu à préciser que la jeune maman se portait un peu mieux depuis quelques semaines. Assez qu'elle puisse revenir sur le devant de la scène médiatique, le 10 octobre prochain.