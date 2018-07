publié le 26/09/2017 à 19:31

À vos marques, prêts, pâtissez ! Le fameux credo du Meilleur Pâtissier, fera prochainement son retour, mais sera prononcé par une nouvelle animatrice. Le premier épisode sera en effet diffusé sur M6 le mardi 17 octobre à 21 heures, avec un nouveau visage à la présentation : Faustine Bollaert a décidé de ranger le tablier et sera remplacée par Julia Vignali.



Cette dernière s'est illustrée à la présentation de l'émission Les Maternelles sur France 5 avant d'être chroniqueuse dans C à vous. Un changement qui n'est pas sans risque pour la chaîne, puisque Le Meilleur Pâtissier est actuellement le deuxième plus fort programme de la chaîne derrière L'Amour est dans le pré, rassemblant en moyenne 3,9 millions d'amateurs devant leur poste de télévision. Et la popularité de son animatrice pesait dans la balance.

12 candidats au titre de Meilleur Pâtissier

Au cours de cette sixième saison, 12 pâtissiers amateurs vont tenter leur chance dans la cuisine dans l'espoir de remporter le titre de Meilleur pâtissier 2017. Ils devront ainsi séduire le chef étoilé Cyril Lignac et l'auteure de livres culinaires Mercotte qui vont juger leur imagination mais aussi leur technique, afin de récompenser le/la meilleur(e) pâtissier(e), le/la plus habile.

Pour cela, ils devront préparer les sucreries les plus alléchantes en suivant différents thèmes fantasques, comme "Viva Italia", "Douce France" ou encore "Le Jardin Extraordinaire". Autant de sources d'inspirations pour les pâtissiers, qui vont très certainement faire de nouveau saliver les téléspectateurs.