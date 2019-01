Le journaliste et animateur Henry Chapier est décédé

et AFP

publié le 27/01/2019 à 15:34

Si ce visage est peut-être inconnu de la jeune génération, il est pourtant une grande figure des médias. Henry Chapier, célèbre journaliste et animateur de télévision, est mort à l'âge de 85 ans dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la Maison européenne de la photographie.



Celui-ci était particulièrement connu pour avoir créé et animée l'émission Le Divan sur France 3. Un rendez-vous hebdomadaire qu'il a animé entre 1987 et 1994 avant que Marc-Olivier Fogiel ne remette au goût du jour ce célèbre programme en 2015.

De nombreuses personnalités, qu'elles soient issues du monde de la culture, de la politique ou du show-business, se sont ainsi succédé sur le célèbre divan jaune de l'animateur pour une "séance de psychanalyse" sur la chaîne du service public.



Ce dandy affable à la chevelure blanche et à la voix nasale arrachait d'intimes confessions à ses invités. Roman Polanski a raconté sa jeunesse en Pologne sous l'occupation nazie, Serge Gainsbourg a évoqué sa vocation ratée de peintre ou encore le mime Marceau et sa judaïté.

Henry Chapier fête ce mercredi ses 85 ans ¿ Pour l'occasion, une sélection des séquences marquantes de son fameux "Divan" ¿ https://t.co/kqCkTqoBnQ pic.twitter.com/WsDVec1K91 — Ina.fr (@Inafr_officiel) 14 novembre 2018

Chiraquien notoire, il a co-fondé en 1978 Paris Audiovisuel qui deviendra la Maison européenne de la photographie, créant le mois de la photo à Paris et fait de la capitale l'une des métropoles phares de la création photographique contemporaine.



Ce journaliste est né à Bucarest, en Roumanie, le 14 novembre 1933, d'un père français avocat et d'une actrice autrichienne, avant de fuir son pays natal avec sa famille en 1947. "Quelle tristesse de perdre un si grand Parisien", a réagi sur Twitter la maire de Paris Anne Hidalgo.



Quelle tristesse de perdre un si grand parisien https://t.co/zcabSlWJpZ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 janvier 2019