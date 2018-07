et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/04/2018 à 13:23

La famille royale d'Angleterre a indiqué ce vendredi 27 avril que le 3e enfant du prince William et de sa femme Kate a été prénommé Louis Arthur Charles. "Louis, un prénom très français, en même temps c'est un hommage à l'oncle préféré du prince Charles, qui était lord Louis Mountbatten", explique Stéphane Berne sur RTL. "C'est vraiment un prénom très royal", confirme-t-il.



"Il porte aussi le prénom Arthur, un autre fils de la reine Victoria, et enfin Charles qui est directement un hommage au prince de Galles, c'est à dire son grand-père", décrypte le spécialiste des familles royales.

Le nouveau-né sera désormais appelé le prince royal Louis de Cambridge, au terme d'un tour de table de 5 jours afin de fixer les prénoms, comme l'explique Stéphane Bern. "C'est vraiment étudié, il y a des règles protocolaires. D'abord, que la famille Middleton ne se sente pas trop écartée", confie-t-il.

"Ensuite on fait le tour de la famille, on vérifie qui seront les parrains et marraines, demander leur accord. C'est un jeu d'équilibre en fait", détaille le journaliste, qui aurait parié sur James.

