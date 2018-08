Le grand retour de Guy Carlier

publié le 31/08/2018 à 18:09

Les Grosses Têtes sont de retour et ont fait leur rentrée lundi sur l'antenne de RTL.Aujourd'hui, vendredi 31 août 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du jour. Il enregistre encore des retours dans l'émission :



Une Grosse Tête qui n’a pas crié « oh oui » de l’été, puisque c’est elle qui posait les questions dans son Grand Quiz : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui cherche plus souvent de bonnes excuses que de bonnes réponses : Titoff.

Une Grosse Tête qui ne doit pas avoir un bon sens de l’orientation puisqu'il va toujours trop loin : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui préfère voir deux étoiles sur un restaurant que sur un maillot de foot : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui se fout tellement qu’on soit champion du monde de foot que ça lui donne une idée de l’infini : François Rollin.



Une Grosse Tête qui peut aussi bien écrire une chanson pour Johnny, qu’un livre sur Nadine Morano ou Mathieu Valbuena : Guy Carlier.

Les Grosses Têtes du vendredi 31 août 2018 Crédit : Kervin Portelli

