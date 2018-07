publié le 27/05/2018 à 20:17

Tous les ans, des milliers de Français changent radicalement de vie. C'est le thème de deux numéros de "Zone Interdite" à venir sur M6. Ophélie Meunier, présentatrice de l'émission, diffusée le dimanche soir, raconte la genèse de ce projet au micro de RTL.



"Comme pour beaucoup de sujets, avec l'équipe de l'émission, nous discutons des tendances de faits de société du moment qui touchent les Français", raconte la présentatrice, "et évidemment le changement de vie en fait partie, 8 Français sur 10 ont au moins une fois rêvé de changer de vie". Les équipes de Zone Interdite ont donc rencontré des familles qui "ont sauté le pas". Et pour ce sujet précis, c'est la première fois que l'émission se divise en deux volets, un diffusé le dimanche 27 mai et l'autre la semaine qui suit. "C'est parce qu'il nous est arrivé d'avoir été parfois frustrés", confie Ophélie Meunier.

Les profils suivis dans les deux volets de l'émission sont très différents. Les téléspectateurs vont pouvoir autant suivre une famille se lance de l'élevage de chèvres, qu'un jeune couple qui veut ouvrir une crêperie au Costa-Rica ou encore un ancien vétérinaire qui part avec sa famille en Laponie.

L'actu média de la semaine

- Selon le JDD, l'émission culte de la télévision "Le grand échiquier" va faire son retour. La décision a été validée par Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions.



- Le Média, la webtélé lancée par des proches de Jean-Luc Mélenchon ne sera plus financé seulement par ses abonnés mais aussi par de la pub. Officiellement c'est un test commercial.



- Pour tenter de relancer les abonnements, Canal Plus va lancer une nouvelle offre de 9,95 euros par mois pour les moins de 26 ans à la rentrée.



- 152 milliards de dollars. Netflix est devenu le premier groupe de média mondial en terme de capitalisation boursière.