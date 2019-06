publié le 06/06/2019 à 16:58

Le 09 janvier 2020, Lara Fabian fêtera ses 50 ans ! A cette occasion, la chanteuse aux 20 millions d'albums vendus en 30 ans de carrière débutera une tournée mondiale en fin d'année. Au total, elle donnera 70 concerts dans 50 villes. Intitulé le 50 World Tour, le show passera par la France, la Belgique, la Suisse, la Russie, mais aussi les Etats-Unis et le Canada.

Lara Fabian sillonnera le monde entier en 2020 pour sa tournée célébrant ses 50 ans

2019 marque le grand retour de Lara Fabian, seulement un an et demi après son précédent album. En février dernier, l'interprète de Tout a publié Papillon. Un quatorzième opus destiné au marché international. L'artiste n'aura mis que 11 jours pour enregistrer l'album dans le sous-sol de sa maison à Montréal. Elle a de nouveau fait appel aux producteurs suédois Moh Denebi et l'américain Sharon Vaughn. Ensemble, ils avaient réalisé son disque anglais Camouflage en 2017.

Résultat, avec Papillon, Lara offre à ses fans onze nouveaux titres qui traitent principalement d'amour, un thème cher à son cœur. Musicalement, il se situe dans la continuité du précédent opus tout en apportant des sonorités modernes dans la discographie française de la chanteuse.



Comme toujours, Lara Fabian a écrit une grande partie des chansons. Après Papillon et Je suis à toi, les premiers extraits, l'interprète de Quand je ne chante pas a récemment dévoilé un troisième single intitulé Par amour. Une très belle balade que nous vous proposons de découvrir en image ci-dessous...

> Lara Fabian - "Par amour"

Rendez-vous donc en 2020 pour la tournée mondiale de Lara. En Europe, elle se produira notamment le 9 janvier au Forest National de Bruxelles ou encore à l'Olympia les 24 et 25 mars.

