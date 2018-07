Le 5 à 7 avec Miguel Derennes du samedi 30 juillet 2016

publié le 29/07/2016 à 14:07

Le billet d'humeur de Miguel

Je vous donne rendez-vous dès 5h ce samedi 30 Juillet pour découvrir ensemble les nouveautés surprenantes de cet été comme la crêpe à l'eau de mer, ou la valise que vous n'avez plus besoin de porter ! Mais aussi pour tout vous dire sur le phénomène Pokémon Go, réécouter les plus grands tubes de l'été et bien sûr vous couvrir de cadeaux. Alors soyez là de bon matin avec la dream-team du 5 à 7 des week ends de votre été sur RTL !



Le jeu

Tentez votre chance cet été avec Miguel Derennes ! Nous allons faire travailler votre ouïe et votre mémoire avec le jeu de « La Bonne Année » ! Réussirez-vous à trouver l'année correspondante à ce que vous avez entendu à l'antenne ?

Puis avec le jeu du « Tu peux ou tu peux pas ? », répondez aux trois questions de Miguel et gagnez son livre si vous avez tout bon.



"Tu peux ou tu peux pas ?" de Miguel Derennes, aux éditions First

À gagner aujourd'hui...

Un auditeur remportera 2 places pour le spectacle d'Oliver Twist, le musical à la salle Gaveau ou sur la tournée, en partenariat avec RTL.



L'affiche de la comédie musicale "Oliver Twist"

Ainsi que 4 entrées pour le Puy du Fou ! Avec 2 054 000 visiteurs, le Puy du Fou est le 2ème parc de France en 2015. Salué comme le meilleur parc du Monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles et d'aventures pour toute la famille ou entre amis. En 2016 le voyage dans le temps se poursuit avec « Le Dernier Panache », la plus grand création originale de l'histoire du Puy du Fou !



2015_ Puy du Fou

Et bien sûr, nos trois gagnants du jour remporteront une montre RTL.





La question fil rouge

Chaque matin, Miguel vous pose une question. Aujourd'hui il vous demande : quels sont les plats les plus fous que vous ayez goûté ?





A vous de jouer !