Laurent Gerra chante sa version Sarko de Hé ho

publié le 30/04/2016 à 14:01

Michel Sapin n'est pas de bois c'est ce que nous dit Tanguy Pastureau qui le rebaptise grand baobab…Hé ho chante Gerra Sarko et il se penche sur la santé du socialisme réunit à la faculté de médecine…Dans A la Bonne Heure de Stéphane Bern, Eric Dussart met en avant Johnny Crêpe, le sosie crêpier de Johnny Deep, et en remontre aux Américains…Anne Roumanoff raconte les galères administratives dans le Grand Studio Humour de Laurent Boyer… Question sur la Révolution française dans les Grosses Têtes et sur une clé spéciale





Le week-end, Jade revient sur le meilleur de l'humour sur RTL ! Au programme, une sélection des éclats de rire de la semaine avec Laurent Gerra, Stéphane Bern, Les Grosses Têtes et les humoristes du Grand Studio Humour.