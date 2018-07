Laurent Baffie ne dira plus un gros mot, mais des milliers

Best of 26.07.17

publié le 26/07/2017 à 18:00

Isabelle Mergault porte un turban cela fait causer, Baffie lui demande si ça ne serait pas plus simple de se laver les chveveux. Baffie qui a pris des résolutions pour l'émission, plus un gros mots... des milliers

Isabelle Mergault est enrhumé ce qui lui donne une drôle de voix, Chantal Ladesou la trouve sensuelle, Laurent Ruquier plutôt canard.

Même quand elle imite Brigitte Bardot, Isabelle Mergault a une prononciation particulière.

Les Grosses Têtes ne comprennent pas la question de Laurent Ruquier et lui fini par oublier sa question.

Auditrice face aux Grosses Têtes, elle s'appelle Larbre et on a droit à un véritable défilé de jeux de mots, même d'Arielle Dombasle mais avec un bon métro de retard.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Laurent Baffie