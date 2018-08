Lââm : "L'émission "The Island" a été un cauchemar"

publié le 13/05/2018 à 14:00

Danièle Gilbert, Jade et Eric Dussart

Danièle Gilbert était une véritable star de la télévision dans les années 70. Celle que l'on surnomme la "Grande Duduche" présentait Midi Première tous les jours en direct sur TF1, pendant laquelle elle sillonnait la France accompagnée d'invités prestigieux. Virée au début des années 80, l'ex-animatrice a décidé aujourd'hui de raconter sa vérité et publie Il faut que je vous raconte, chez Talent Editions. Dans cet ouvrage, elle revient notamment sur son parcours professionnel ainsi que sa vie privée.

"Il faut que je vous raconte" de Danièle Gilbert (Talent Editions)

"Mais comment avez-vous débuté à la télé ?" Pour la vingt millième fois (au moins ! Et avec plaisir), je vais vous dire comment la télévision est entrée dans ma vie et dans celle de ma famille.



Danièle, la petite fiancée de la France. A une époque insouciante, la "Grande Duduche" a marqué les cœurs avec son émission Midi Première. Des émissions de variétés au théâtre, elle nous conte ses rencontres avec son humour et sa joie, et dévoile les coulisses de ses relations avec les hommes et femmes de télé : Coluche,

Le Luron, Brassens, Gainsbourg, Dutronc, Cloclo, Delon, Dalida, Bardot… Le Jeu de la Vérité commence.



"La vie est belle", mais oui ! On prend le train de la vie sans savoir ce qu’il adviendra." - Danièle Gilbert.

