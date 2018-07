publié le 31/10/2017 à 13:02

La nouvelle coqueluche de la télévision française revient le 20 novembre. Laëtitia Milot, rendue célèbre par Plus belle la vie puis par sa participation à Danse avec les stars, a fait un carton sur la Une avec la première saison de La vengeance au yeux clairs. Au point que la commande d'une saison 2 ne faisait aucun doute. En effet, avec 5,9 million de téléspectateurs et téléspectatrices le jeudi soir, TF1 avait trouvé une nouvelle pépite.



"La saison 2 s'annonce explosive", a teasé Laëtitia Milot pour TF1. La comédienne interprète Emma Fortuny, qui cherche a élucider les circonstances de la mort de ses parents. Un accident qu'elle soupçonne être un meurtre en réalité. Pour ce faire, elle revient sur la Côte d'Azur sous le nom d'Olivia Alessandri et infiltre une riche famille locale sans doute impliquée dans l'affaire.

Pour cette saison 2, Laëtitia Milot voit arriver Thierry Frémont (Quai d'Orsay, La rafle, La dernière campagne) au casting de la série, et une reprogrammation au lundi soir. TF1 espère un succès au moins égal à celui de la première saison, qui avait raflé 27,8% de part d'audience sur les 4 ans et plus, et surtout 30% de l'audience des FRDA-50, les responsables des achats. Au total, en comptant le replay et la rediffusion sur HD1, La vengeance aux yeux clairs rassemblait en moyenne 7 millions de personnes par épisode.