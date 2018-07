La vallée des loups dans La Curiosité

publié le 29/12/2016 à 18:00

La vallée des loups

Ils fascinent les hommes depuis la nuit des temps, on vous raconte comment vivent les loups grâce au réalisateur Jean-Michel Bertrand, qui a passé trois ans parmi les loups dans une vallée des Alpes…en pleine nature, au rythme des saisons, il s'est fait accepter par les loups et a pu les filmer…



Le film La vallée des loups sortira au cinéma le 4 janvier.



L'histoire passe à table

Il s’en passe des choses autour d’une table et d’un repas, moment de convivialité, de discussions et de tensions aussi !

On s’invite à la table des plus grands et on vous raconte ces repas qui ont fait l’histoire. On croisera Henri IV et sa poule au pot, Napoléon et son poulet Marengo et Louis XVI et ses pieds de porcs.

L'historienne Marion Godfroy a l’excellente idée de nous raconter ces repas qui ont changé le monde !

Marion Godfroy publie avec Xavier Dectot L'histoire passe à table aux Editions Payot,



La Peugeot 404

Grimpons à bord d’une voiture devenue culte, la Peugeot 404 !

Elle symbolise l’insouciance et le progrès des années 60...C’était la berline la plus vendue en France, elle concurrençait la DS, s’inspirait des belles américaines et remportait des rallyes africains, on vous raconte l’histoire de la Peugeot 404 avec Renaud Siry



Renaud Siry est le créateur du Musée de l’auto miniature, que l’on peut visiter à Nointel, dans l’Oise et est l'auteur du livre Peugeot 404 de mon enfance paru aux éditions E.T.A.I





Peugeot 404 de mon enfance