Le Best of du mardi 27 décembre 2016

Best of : laurent Baffie, Daniel Auteuil, Laurent Gamelon

publié le 27/12/2016 à 17:27

Ce mardi 27 septembre le Best of est dédié au théâtre. Laurent Baffie était venu dans l'émission présenter sa nouvelle pièce intitulée Jacques Daniel. Il présentait alors un huit clos dans lequel les comédiens : Claude Brasseur, Daniel Russo et Nicole Calfan vidaient leurs sacs. Daniel Auteuil était lui aussi venu parler de la pièce de Florian Zeller : L'envers du décor, dans laquelle il a joué cette année au Théâtre de Paris. Et enfin A la bonne heure revient sur le passage de Laurent Gamelon qui était de retour sur les planches cette année, dans la nouvelle pièce de David Pharao nommée Mariage et Châtiment aux côtés de Daniel Russo.