Le Best of du lundi 26 décembre 2016

Best of : Fanny Ardant, Bernard Menez, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Bérénice Béjo et Stéphane de Groodt

publié le 27/12/2016 à 08:30

Le Best of de ce lundi 26 décembre est consacré aux couples. Stéphane Bern évoque en premier lieu Fanny Ardant et Bernard Menez qui forment un couple sur scène dans Croque Monsieur au Théâtre de la Michodière. Le deuxième couple dont parle l'animateur n'est autre que Martion Cotillard et Léa Seydoux qui ont tourné ensemble dans le dernier film de Xavier Dolan : Juste la fin du monde. Et enfin Bérénice Béjo et Stéphane de Groodt qui ont joué ensemble la pièce de théâtre Tout ce que vous voulez au Théâtre VII à Paris.