"L'empereur" et "l'amiral" dans les Grosses Têtes

publié le 26/09/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui comprend ce qu'elle veut mais n'a pas beaucoup de volonté.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui n'est pas prêt de relever la jupe de Chantal Ladesou.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui est un peu le concierge du camp des loges.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête dont la devise pourrait être "je compte jusqu'à 5 et à 3 je tape".

… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui se planque quand il entend que Kersauson va prendre le large.

…Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui laisse toujours une valise à RTL.

… Fabrice

Laurent Ruquier Crédit : BERTRAND GUAY / AFP



Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !