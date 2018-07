L'aventure, c'est tous les jours avec Arielle Dombasle !

publié le 27/06/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui en parfumerie comme en radio fait la joie de son diffuseur.

…Arielle Dombasle



Une Grosse Tête reine de la samba qui apprend à la radio à envoyer valser.

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui peut nous raconter une histoire qu'on connait déjà sans qu'on s'en rende compte.

…Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête que vous pouvez aller voir dans "Les EX" pour 4 Euros.

…Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui collectionne les bonnes réponses et les t-shirts improbables.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui a commencé par des transats en solitaire pour finir par faire du transat en couple à Papeete.

… Olivier de Kersauson

