publié le 31/07/2017 à 23:09

Sébastien a-t-il trouvé l'âme sœur ? L'éleveur, candidat de L'Amour est dans le pré, a toutefois franchi un pas significatif avec l'une de ses prétendantes, lundi 31 juillet. Alors qu'il s'octroie un moment privilégié en tracteur avec Émilie, cette dernière, folle de jalousie, le confronte sur ses sentiments : qui préfère-t-il entre elle et Noura ? "J'ai une préférence, confie l'agriculteur. Mais j'ai peur que ça soit un peu trop tôt".



La mère célibataire insiste pourtant pour en savoir plus. Après hésitation, Sébastien se confie : "Depuis que tu es arrivée, ça se confirme, ce que tu dégages me plaît, tu as une espèce de fragilité qui me plaît." Il ajoute avoir craqué pour la jeune femme dès les speed-dating, et que cette alchimie se confirme à mesure que le temps passe. "Tu ne seras pas déçu de ce que je peux t'apporter", lui confirme la jeune femme.

Les deux célibataires finissent alors par échanger un langoureux baiser qui les ravit tous les deux. "J'ai l'impression que ça va trop vite pour que ça soit réel", avoue-t-il avant d'embrasser de nouveau la jeune femme. Après cet événement, l'agriculteur tient à être honnête avec Noura, qui décide alors de quitter l'aventure et les laisser en tête à tête.