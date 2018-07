publié le 26/06/2017 à 23:38

C'était un retour qui avait été très apprécié des internautes. Après avoir été éconduite par Éric lors de la saison précédente de L'Amour est dans le pré, les téléspectateurs de l'Amour est dans le pré étaient ravis de retrouver Françoise, qui courtise cette année Jean-Marc, 52 ans.



Pour ne pas répéter la déception de l'an passé, Françoise a relevé la tête et a opéré une transformation de look radicale. Pleine d'assurance, elle s'est rendue à son rendez-vous à Paris préparée, avec un vrai dossier sur Jean-Marc sous le bras, afin de ne pas faire un seul faux pas. En face d'elle, une seconde concurrente, Yvelise. Lors de la rencontre cependant, elle perd ses mots et avoue être intimidée par la situation. Elle confie surtout qu'elle n'avait pas l'intention de retenter l'aventure de L'Amour est dans le pré après le fiasco de la saison 11. "Quand j'ai vu ton portrait, tu m'as tapé dans l’œil, je te trouve charmant."

Les deux concurrentes invitées chez Jean-Marc

Elle donne alors tout pour le séduire, avoue sa passion pour la danse et la terre, mais Jean-Marc est sur la réserve et n'a pas l'air très convaincu. Il avoue à la fin de son rendez-vous préférer Yvelise. Mais il décide pourtant de demander aux deux soupirantes de le suivre dans la ferme pendant une semaine. Entre les deux femmes, la guerre est déclarée. Françoise va tout faire pour conquérir l'agriculteur, un peu trop au goût des internautes.

D'accord donc Françoise a changé puissance 1000 !!! Faut redescendre un peu ¿#ADP2017 — ¿¿July¿¿ (@JulyTwiit) 26 juin 2017

Francoise qui part à la ferme ¿¿elle remplit ras La gueule la bagnole #ADP2017 pic.twitter.com/cf1LenBGAm — PONLOT Karine (@PONLOTK) 26 juin 2017

Elle a pris la confiance Françoise ! #ADP2017 — Emma (@Y__Emma) 26 juin 2017