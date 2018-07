publié le 31/05/2017 à 11:52

Clémentine est certainement la moins appréciée des candidats de cette nouvelle saison de Koh-Lanta et les internautes n'hésitent pas à le lui faire savoir. À chaque nouvel épisode, l'aventurière est en top tweet et s'attire les foudres des téléspectateurs. Dotée d'un fort tempérament, la savoyarde et professeur de badminton est la cible toute trouvée des réseaux sociaux.



Lassée de cette situation, la jeune femme a décidé de réagir sur Instagram pour se défendre et faire un pied-de-nez à ses détracteurs. On peut apercevoir une capture d'écran de la candidate, au moment où elle remporte le totem d'immunité lors de l'épisode du 26 mai. Sous cette image, un commentaire vindicatif : "Je suis venue, j'ai vu et j'ai enfin vaincu. [...] À moi l'orientation, et BIM, que vous le vouliez ou non les mouettes."

L'aventurière avait déjà réagi de la sorte la semaine précédente, postant une photo d'elle dans un décor idyllique, accompagnée du commentaire : "Sérénité. Loin de toute cette euphorie... de toute cette haine pour un ****** de JEU. La vie est ***** de belle !" avant d'ajouter plus loin : "[Koh-Lanta] c'est un jeu. La vie n'en est pas un... c'est la réalité."

Malgré les railleries des internautes, la candidate s'est qualifiée d'office pour la finale à quatre : elle possède en effet un collier d'immunité qui lui permet de poursuivre le prochain épisode sans crainte d'être éliminée.