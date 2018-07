publié le 26/05/2017 à 23:09

Elle s'attire la foudre des internautes, mais elle a connu son moment de gloire, vendredi 26 mai. Clémentine a remporté l'épreuve d'immunité de Koh-Lanta. Alors qu'elle possède toujours son collier d'immunité, la candidate s'assure ainsi une place lors de la finale à quatre, au grand dam des internautes.



L'épreuve d'immunité nécessitait pourtant équilibre et rapidité. Les candidats devaient atteindre différentes plateformes, en marchant sur des poutres dans un parcours d'obstacles. À chaque plateforme, le plus lent perd. Claire est la première à être éliminée. Elle est suivie par Frédéric, Mathilde, Sébastien et Vincent. Au bout d'une épreuve pleine de suspens, c'est finalement l'entraîneuse de badminton qui remporte l'immunité, et s'assure une place en finale de Koh-Lanta.



Mais cette victoire n'est pas au goût de tous. La candidate est très mal-aimée des internautes, qui tweetent régulièrement sur l'aventurière. En comprenant que la jeune femme ira jusqu'à la finale à quatre et à la fameuse épreuve d'orientation, ils n'ont pas hésité à exprimer leur désaccord et leur mécontentement.

Twitter après la victoire de Clémentine #KohLanta pic.twitter.com/rJkHm7rGI6 — Fannoush (@Fann0ush) 26 mai 2017

Quand on a vu Clémentine gagner #KohLanta pic.twitter.com/60RZCdq1KB — chris (@ChrisWuma) 26 mai 2017

Clémetine gagne l'immunité. Twitter en ce moment #KohLanta pic.twitter.com/c52mtHFycm — Chanandler Bong (@GaelSimon1) 26 mai 2017