Katrina Patchett de "Danse avec les stars" va se marier avec Valentin de "Koh-Lanta"

publié le 27/06/2017 à 10:56

Un mariage 100% émission de TF1. Cela fait déjà cinq ans que Katrina Patchett et Valentin sont en couple. La danseuse professionnelle de l'émission Danse avec les stars et l'aventurier de Koh-Lanta saison 10 n'ont jamais caché leur relation sur les réseaux sociaux. L'Australienne poste régulièrement des photos d'elle avec son amoureux sur son compte Instagram. C'est d'ailleurs sur cette plateforme qu'elle a annoncé plus ou moins officiellement qu'elle allait se marier avec lui.



Sous une photo d'elle avec ses amis, Katrina Patchett écrit : "Merci mes amis ! J'ai beaucoup de chance de vous connaître !" suivit du hashtag : #evjf, qui signifie "enterrement de vie de jeune fille". En fêtant la fin de son célibat, la danseuse laisse peu de place au doute. Même si aucune date n'a été annoncée, il se pourrait que son mariage avec Valentin se déroule d'ici quelques jours ou quelques mois. Patience, il y a de forte chance que l'information soit dévoilée en photo sur son compte Instagram.

Une publication partagée par Katrina Patchett (@patchettkatrina) le 24 Juin 2017 à 12h29 PDT