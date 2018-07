publié le 31/07/2017 à 10:32

La duchesse de Cambridge voudrait-elle avoir un troisième enfant, voire beaucoup plus ? C'est dans ce sens que Kate Middleton a plaisanté lors de son voyage en Pologne. En pleine discussion avec d'autres femmes à Varsovie alors qu'ils découvraient un incubateur de start-up et qu'on leur offrait un doudou capable de calmer les nouveaux-nés, la duchesse a lancé dans un rire au prince William : "Il va juste falloir que nous fassions d'autres bébés".



Une phrase qui était avant tout humoristique. Celle-ci peut effet révéler le désir réel de faire un autre enfant, le petit débat sur le sujet entre les deux parents ou encore, s'il s'agissait de sarcasme, que Charlotte sera bien la petite dernière à tout jamais. La petite phrase a rapidement fait le tour des journaux du monde entier.

La nouvelle a fait réagir l'association californienne Having Kids (Avoir des enfants). Ce groupe qui milite pour des naissances limitées et contrôlées a fait savoir "respectueusement" au couple princier qu'une troisième naissance serait malvenue et n'enverrait pas un bon message.

Réactions mitigées

"Bien sûr nous savons que le prince George et la princesse Charlotte auront des vies merveilleuses, qu'ils seront à l'abri de la pauvreté et des risques climatiques et environnementaux, ont écrit Carter Dillard et Anne Green, les responsables de Having Kids. Ils recevront tout le soin et l'affection qu'ils méritent et une excellente éducation. Mais les autres enfants n'ont pas le même destin. Notre objectif est celui-ci : la construction d'une famille doit être centrée sur les enfants et notre modèle (de familles réduites, ndlr) permettra aux enfants d'avoir accès aux mêmes opportunités dans un monde plus sain, mieux protégé et écologique". L’association propose donc à Kate et William de devenir des modèles de frugalité familiale.



La lettre ouverte de Having Kids a provoqué de nombreuses réactions contradictoires. Certains la qualifiant d'éclairante et logique, d'autres appelant "respectueusement" l'association à se mêler de ses affaires sans interférer dans la vie privée des autres. Le couple, lui, n'a pas répondu à cette injonction venue des États-Unis.