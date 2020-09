publié le 01/09/2020 à 22:51

Kate et William sont au coeur d'une polémique après avoir emmené le prince George assister à une partie de chasse à la grouse, le week-end du 30 août. L'association de défense des animaux PETA, a vivement critiqué le duc et la duchesse de Cambridge. Selon elle, ce genre de sortie à la chasse à son jeune âge, pourrait "désensibiliser George à la souffrance des autres animaux".



Les membres de la famille royale sont, comme chaque été, en vacances dans le château de Balmoral en Écosse. Tous les ans, ces vacances sont l'occasion pour la reine Elizabeth II et son époux le prince Philip, de passer du temps en compagnie de leurs enfants et petits enfants. Cette année, si Harry, Meghan et Archie étaient absents du séjour, la reine a pu compter sur la présence de Kate, William et leurs trois enfants ainsi que sur celle du prince Edward, de Sophie de Wessex et de la princesse Anne.

Et parmi les traditions royales de ces vacances : la chasse. Une pratique que ne tolère pas PETA, la plus grande organisation au monde oeuvrant pour le droit des animaux. Selon les informations du Daily Mail, l'association a vivement critiqué Kate et William d'avoir laissé le jeune George y assister. Âgé de sept ans, ce n'était pas la première fois que je jeune prince assistait à une chasse, puisque sa première partie était en 2018, alors qu'il avait tout juste 5 ans.

Selon PETA, un enfant qui assiste à une telle scène peut causer "des dommages à son psychisme", et pourrait aussi "désensibiliser George à la souffrance des autres animaux", a déclaré l'association. "Afin d'aider [le prince George] à devenir un leader responsable et avec de la compassion, ses parents doivent lui inculquer le respect envers tous les êtres vivants", a conclu Mimi Bekhechi, directrice des programmes internationaux de PETA.