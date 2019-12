publié le 12/12/2019 à 14:40

C’est aujourd’hui que sort Karl Zéro balance tout aux éditions Télémaque. Et l'auteur vient en livrer quelques extraits truculents, en exclusivité, dans A la bonne heure ! Pour le plus grand plaisir de Stéphane Bern et toute son équipe... Il faut dire que dans ce livre, l'ex animateur de Canal + se raconte : l'enfance, l'adolescence, les premiers pas dans les médias, les rencontres déterminantes de sa vie… mais pas seulement ! Il revient également sur 30 ou 40 ans d’actualité médiatico-politique ainsi que sur certains faits divers et les grandes affaires qui l'ont marquées.

Avec la liberté de ton qu’on lui connaît, Karl Zéro nous surprend en défendant une vision du journalisme à rebours de l’image qu’il a pu parfois donner de lui-même et décrit très minutieusement les rouages de cette machine médiatique qu’il connaît si bien.

Il ne se prive pas non plus de livrer de nombreuses anecdotes jubilatoires, pleines d’autodérision et d’une vraie tendresse pour les personnalités du monde politique et artistique qu’il a côtoyées.

karl zero balance tout Crédit : Télémaque

Dans le studio de Stéphane Bern, Karl Zéro évoque les origines de son pseudonyme, la rencontre avec sa femme Daisy D'Errata, comment Laurent Fabius lui a permis de rester à Canal + et ce que "l'affaire Baudis" a changé dans sa vie et sa carrière.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs :Marc Giraud, Sandrine Sarroche et Patrice Carmouze !