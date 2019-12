publié le 12/12/2019 à 16:20

Karl Zéro balance sur les coulisses de la télévision et notamment sur ses années Canal +. Invité sur RTL jeudi 12 décembre, l’ex-animateur du Vrai Journal a raconté comment il avait réussi à sauver sa place sur la chaîne cryptée en 2005.

Alors que Rodolphe Belmer, le directeur général de Canal + à l'époque lui demande de "prendre sa retraite" en juin, à la fin de la saison télévisuelle, Karl Zéro réagit mal et promet "la guerre". "Et tout d’un coup je me dis, je me souviens, c’était dans la nuit : ‘mais je connais tous les politiques, il suffit que je les appelle, ça fait 10 ans que je les tutoie !'", se souvient-il.

Premier homme politique à être appelé au secours par Karl Zero : Laurent Fabius, qui, selon l’animateur, accepte tout de suite de l’aider et contacte Bertrand Meheut, alors président du groupe Canal+. Selon le récit de Karl Zéro, l’ancien ministre aurait raconté avoir mis la pression à Meheut, menaçant même de "poser une question à l’Assemblée". Le dirigeant de Canal + a ensuite nié avoir eu connaissance de cette décision.

"L'autre a senti que ça commençait à prendre un peu les braises", rigole aujourd’hui l'animateur qui raconte notamment cette anecdote dans son livre Karl Zéro balance tout aux "éditions Télémaque / Plon.