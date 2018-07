Julien Courbet sur M6 : "Je vais là où je sens les choses", dit l'animateur

publié le 28/05/2018 à 20:07

Julien Courbet lance le grand mercato télé en quittant le groupe C8 pour rejoindre M6/W9. "La radio est le pilier de mes activités où je fais des audiences qui sont quatre fois plus importantes que celles de la télé", précise l'animateur. "Nicolas de Tavernost m'a demandé 'Est-ce que ce ne serait pas plus logique que l'un de mes animateurs radio soit aussi sur une de mes chaînes de télé ?''", explique l'animateur.



Julien Courbet ne confie rien encore sur le contenu des émissions qu'il présentera sur le groupe, l'animateur précise simplement que ce sera "quelque chose de surprenant", mais un "beau projet en tout cas". Selon lui, son travail correspond à la ligne éditoriale de M6. "On est sur le même environnement, moi toutes les émissions que j'ai construites tout au long de ma carrière auraient pu être des émissions d'M6", indique-t-il.

C'est juste logique qu'on fasse partie du même groupe Julien Courbet





Ce serait donc un choix cohérent et logique pour l'animateur. "Ça fait longtemps qu'on se tourne autour, que je leur amène des programmes. On a même eu des programmes similaires autour de l'entreprise et voilà ça se fait aujourd'hui", indique Julien Courbet.

"C'est juste logique que dans une radio qui appartient à M6, qu'on fasse partie du même groupe. L'union fait la force et je crois que ce sera bénéfique à tout le monde", ajoute-t-il. Un changement de chaîne qui s'est réglé en trois jours et sans contre-proposition de C8 selon l'animateur. C'est avant tout une nouvelle aventure et un challenge pour Julien Courbet. "Je prends des risques, des fois ça marche, des fois ça marche pas mais je vais là où je sens les choses", conclut l'animateur.