publié le 29/10/2017 à 13:30

Invitée du Journal télévisé de France 2 samedi 28 octobre, Laura Smet a donné quelques nouvelles de son père, Johnny Hallyday. Que les nombreux fans se rassurent, "il va bien aujourd'hui", a assuré l'actrice française, actuellement en promo pour son nouveau film Carbone.



Malgré les rumeurs, elle calme le jeu autour de l'état de santé de l'"Idole des jeunes", atteint d'un cancer : "Mon père se bat d'une manière incroyable et il a raison de se battre car les résultats sont là et sont bons. Je suis extrêmement fière de mon père", a-t-elle expliqué ajoutant qu'elle ne pouvait pas en "dire plus" (à partir de.6 minutes dans la vidéo, ndlr).

Des projets seraient même "dans les tuyaux" à en croire Laura Smet et Olivier Marchal, également présent sur le plateau. Le réalisateur français a ainsi révélé : "On a peut-être un projet ensemble que j'aimerais bien faire avec Johnny et sa fille. Parce que Johnny veut travailler avec moi depuis longtemps aussi".

Mercredi 25 octobre, Jean-Claude Camus, l'ancien producteur de Johnny Hallyday, avait également assuré que la star se battait. "Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un bon mois. J'ai régulièrement Laeticia au téléphone. Je sais qu'ils ont essayé un nouveau traitement et on croise les doigts pour que ça réussisse parce que c'est quand même notre idole de toujours", avait-il confié au micro de RTL.