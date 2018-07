Jeanfi Janssens : futur président de la République ?

publié le 26/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui trouve tellement de bonnes réponses qu’on se demande pourquoi elle n’a pas été ministre de la culture.

… Roselyne Bachelot

Une Grosse Tête dont le cachet est annexé sur le cours de la truffe.

… Chantal Ladesou

Une Grosse Tête qui nous vient du midi, midi vingt, midi et demi en fonction des jours.

…Titoff



Une Grosse Tête si populaire que si Roselyne Bachelot le coach, il pourrait devenir président de la république en 2022.

… Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui au théâtre connaît mieux le pompier de service que Molière.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui peut citer Baudelaire, Hugo, Apollinaire et Marcel son beau-frère.

… Pierre Bénichou

Laurent Ruquier

