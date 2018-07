Jean-Luc Reichmann dans Mes Chers Compatriotes

publié le 31/07/2016 à 12:01

Jean-Luc Reichmann anime le jeu télévisé Les Douze Coups de midi chaque jour à 12 h sur TF1



Les anaphores du Président Reichmann

Moi Président de la République...Je continuerai à vous écouter comme je le fais depuis des années



Moi Président de la République...J'appellerai tous les jours Evelyne Dhéliat pour qu'elle s'arrange avec le printemps pour nous donner le moral tous les jours.

Moi Président de la République...J'essaierai de vous faire retrouver le sourire, le rire, la joie... J'essaierai de nous rassembler plutôt que de nous diviser.

Moi Président de la République...J'essaierai d'être viril mais correct, sévère mais juste, je mettrai tout en œuvre pour l'éducation, car les enfants c'est la France de demain !



Moi Président de la République...J'irai au bout de mes rêves où la raison s'achève... pour un monde meilleur avec vous.





Quelques jours après son élection, le “nouveau” Président de la République Française accorde sa première interview à Carole Gaessler sur RTL !

Pendant une heure, revêtus de l'habit présidentiel, les invités exposent leur programme, composent leur équipe gouvernementale et se lancent dans l'énumération des célèbres "Moi, Président" !

STÉPHANE BERN, ANNE ROUMANOFF, JEAN-LUC REICHMANN, LAURENT BAFFIE ont accepté de jouer le jeu et leurs propositions sont étonnantes ! Paris ne sera plus forcément la capitale de la France, pas plus que La Marseillaise son hymne national ; attendons-nous aussi à une multitude de nouveaux Ministères surprenants….