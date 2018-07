Jane Birkin est l'invitée de de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 29/03/2017 à 10:25

Après Arabesque en 2002 et Via Japan, conçu dix ans plus tard avec des musiciens japonais, Jane Birkin revient avec Birkin/Gainsbourg, le symphonique. Sous la direction artistique de Philippe Lerichomme, compagnon de route de Serge et de Jane depuis le milieu des années 1970, une vingtaine de chansons ont été arrangées par Nobuyuki Nakajima, "un grand couturier", dit la chanteuse anglaise.

"Birkin/Gainsbourg, le symphonique", le nouvel album de Jane Birkin

De L’Anamour (1969) à Lost Song (1987), l’univers de Serge made in Jane est revu à l’aune de la musique classique, avec en prime des chansons invitées au programme, telles La Javanaise, écrite pour Juliette Gréco et Pull Marine pour Isabelle Adjani.



Les vingt-et-un titres de cet album ont tous un point commun : la douleur sentimentale de Gainsbourg. Amour des feintes, Les Dessous chics, Fuir le bonheur... "Ce sont mes préférés, ceux qui ont été écrits après mon départ. Et ce sont ceux qui expriment le mieux ses sentiments. J'ai trouvé une façon de pouvoir ressortir de chez moi, d'être avec les gens, de pouvoir les toucher encore, de les surprendre, ça fait beaucoup de bien" explique Jane.

La chanteuse sera bientôt en tournée pour présenter l'album au public. Elle sera notamment le 12 avril à Paris, le 11 novembre à Macon, le 14 décembre à Toulon, après un détour par le Japon ou encore le Royaume-Uni.

Découvrez "La javanaise", extrait de l'album :

> BIRKIN / GAINSBOURG - Le Symphonique : La Javanaise [Teaser]

