publié le 28/11/2016 à 19:01

Et si on abordait aujourd'hui un thème d'actualité ? Pardon, d'AcTuaLity. Oui, c'est cela, évoquons l'émission AcTuaLiTy, ce qui nous fera un bon sujet d'actualité. Cette quotidienne est diffusée chaque soir de 17h40 à 18h45 sur France 2, elle fait suite à la belle Amanda programmée tous les jours à 16h45, qui elle-même succède aux Visites privées de Stéphane Bern, proposées à 15h40. C'est à dire après les 1001 vies assurées au jour le jour par Frédéric Lopez. Vous suivez ? Nous avions dit en septembre à quel point cela nous semblait périlleux de proposer chaque après-midi une farandole de séquences comprenant toutes des reportages, de la tchatche, et un présentateur-animateur entouré d'invités ou de chroniqueurs, voire des deux.



La suite a prouvé que nous avions raison d'être inquiets, vu le (logique) dévissage général d'audience. Au point que le patron des programmes Vincent Meslet, qui ne voulait rien changer avant février, a dû se démettre faute de vouloir se soumettre. Des suppressions sont en effet envisagées par une direction dont on attend les décisions incessamment sous peu. Semblaient naguère particulièrement menacées Amanda et, donc, AcTuaLiTy, le "vrai journal qui ne se prend pas au sérieux". "Il faut changer, affirment les médias, puisque rien ne bouge en audience". Ce n'est justement plus si vrai. Certains regagnent du terrain, qui ne sont pas nécessairement les plus évidents.

"AcTuaLiTy", progresse sur France Télévisions

Qui, à votre avis, parvient à s'accrocher comme l’edelweiss se maintient sur le rocher escarpé ? 1001 vies, dites-vous? Ça eut été vrai. Ça ne l'est plus actuellement. Non, le seul magazine qui progresse de façon significative, c'est précisément AcTuaLiTy, niché dans cette case maudite successivement attribuée l'an dernier à plusieurs personnalités. Une case qui est à l'ensemble de la grille ce qu'un couloir d'avalanches est à un domaine skiable : l'endroit à éviter... L'équipe semble malgré tout en train d'inverser la tendance, sur le plan de l'image comme sur celui de l'audience.

Plusieurs interviews du programme ont ainsi été reprises dans les JT (comme celle de Flavie Flament), et certaines pastilles d'humour ont atteint les 9 millions de vues sur les réseaux sociaux. Ce qui serait nécessaire mais pas suffisant si l'audience ne suivait pas. Or, elle suit. Gentiment certes, mais régulièrement. À y bien regarder après enquête, AcTuaLity est même la seule tranche de l'après-midi à progresser sans discontinuer depuis 7 semaines. Échantillon : 470.000 fidèles le 1er novembre, 513.000 le 7, puis 594.000 le 14, et pompon sur le bonnet de ski, 704.000 fidèles mercredi dernier. Comme dit la comptine, petit à petit l'oiseau fait son nid. Un oiseau qui, on l'a compris, n'est pas de mauvais augure !



Cela suffira-t-il à sauver l'émission ? Cela devrait en toute logique l'aider. Il semblerait d'ailleurs que la direction se tâte depuis que le magazine tâtonne moins. D'autres "gros points de détail" jouent en sa faveur: L'équipe de Thomas Thouroude travaille bien avec les équipes techniques de France-Télévisions et Roselyne Bachelot, désormais présente au quotidien sur le plateau, est une amie sûre de François Fillon. C'est un pur hasard, certes, mais comme dit l'autre, ça ne peut pas nuire... C'est tout le mal qu'on souhaite à la production vu qu'en période de Noël, on apprécie tout particulièrement les histoires qui se terminent bien. Il faut que cela sente le sapin pour le bon motif. Surtout quand c'est mérité.