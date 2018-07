publié le 26/10/2016 à 20:00

Dans moins de deux mois, c'est Noël. Ça va donc commencer à sentir le sapin pour le bon motif. Et que voit-on revenir en même temps que l'épicéa ou le Nordmann ? Les crèches, avec Jésus, Marie, Joseph, sans oublier l'âne et son copain à cornes qui, justement, fait un effet bœuf. De tout temps et même après la loi de 1905 sur la laïcité, elles ont toujours été présentes dans les villes ou les hameaux sans que cela pose de problèmes particuliers, si on excepte quelques querelles de-ci de-là façon "Don Camillo-Peppone", le catho versus le coco.



Sauf que les temps changent de façon bizarre, et ce qui était accepté comme une tradition aussi bien familiale que nationale devient, pour reprendre une formule consacrée, un débat à gros débit. De nombreux "bouffeurs de curés" y tenaient pourtant aussi sûrement qu'ils tiennent à la dinde aux marrons à consommer en famille.

Pourquoi en parler dans ce billet ? Parce que cette "polémique" (pour ou contre les "signes religieux" en zone laïque) a déjà été évoquée dans plusieurs sujets-télé, et que d'autres reportages sont à venir. RTL a d'ailleurs, sur ce thème, "consulté" plusieurs de nos auditeurs passionnés et passionnants. Le Conseil d'État vient, lui, de recommander d'autoriser (sous conditions) les crèches "en place publique" et dans les bâtiments administratifs.



Débat autour de l'article 28 sur la laïcité

Reste qu'il me revient en mémoire une savoureuse querelle qui m'a, je l'avoue, beaucoup amusée en décembre 2014. Elle avait opposé le maire de Castres, Pascal Bugis, au président de la libre pensée du Tarn, Christian Demeautis, qui exigeait l'enlèvement d'une exposition de crèches installée durant le marché de Noël sur une place de la ville. Au nom de l'article 28 de la fameuse loi sur la laïcité. Cet article prévoyant toutefois d'autoriser les crèches "dans le cadre d'une exposition", le maire lui avait logiquement répondu "dans la mesure où vous qualifiez vous-même à 7 reprises dans votre courrier l’événement en question d'"exposition", il m'est permis de penser que (pardonnez-moi l'expression) la messe est dite".



La crèche, c'est un signe d'espoir pour tous les 'sans-logement' Pascal Bugis, maire de Castres Partager la citation





Mais ce maire ayant manifestement une humeur teintée d'humour, il avait ensuite précisé sa "libre pensée de penseur libre": "La crèche, écrivait-il, c'est l'histoire d'une famille qui, faute de droit opposable au logement, est venue se réfugier dans une étable. C'est un signe d'espoir pour tous les sans-logement. La crèche, c'est aussi un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. C'est un signe d'espérance et de paix en ces temps de choc de civilisations et de conflit au Moyen-Orient. La crèche, c'est aussi des éleveurs criant de joie et chantant dans une nuit de décembre. Connaissez-vous beaucoup d'agriculteurs qui rigolent en cette période de crise ? La crèche, c'est un bœuf, symbole de la condition laborieuse de l'homme. Enfin la crèche, c'est un âne, même si une rumeur court, disant que cet âne a quitté la crèche en 2014 pour rejoindre la Fédération de la Libre Pensée du Tarn". C'est drôle, non?



Il a tout de même oublié un personnage, Pascal Bugis. Le simplet du village, protégé par Marie et Joseph et qu'on appelait "le ravi de la crèche". J'ignore si le simplet a lui aussi rejoint une ligue de libres penseurs mais moi, ce texte m'a, je le confesse, ravie !