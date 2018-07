publié le 26/07/2017 à 19:00

Il est temps de sortir la liste de remerciements que j'ai à distribuer avant de partir en vacances. Pour reprendre la formule consacrée, c'est à mon tour de troquer la serviette de bureau pour celle de plage. Pas les plages de la Côte d'Azur, non. Celles, herbues, des lacs de Savoie (Aiguebelette) et de Haute Savoie (le Léman). Et comme j'ai des projets sportifs réalisables, on peut raisonnablement penser que mon affaire, si j'ose dire, ne va pas tomber dans le lac.



Dans le lacs, devrais-je plutôt écrire. Car cette expression remontant au XIIème siècle n'est pas exactement ce qu'elle semble être : un "lacs" désignait à l'époque un lacet, un nœud coulant destiné à piéger le gibier. Tomber dans le lacs, pour un lièvre, c'était donc tomber dans le piège. Et cela désigne par extension aujourd'hui un échec, un revers, un projet tombé à l'eau.

Des remerciements au monde de la télévision

Pourquoi ce petit cours d’étymologie ? D'abord parce que j'adore ça. Ensuite pour rendre hommage à Muriel Gilbert, une nouvelle venue sur l'antenne de RTL. Chaque samedi à 8h12, cette correctrice décortique en effet le français et ses difficultés comme un entomologiste dissèque les fourmis. Or, cette dernière chronique pré-congés ayant pour but de remercier ceux qui m'ont récemment "fait du bien", je commence par elle, qui nous a fait réfléchir samedi dernier sur "les poules du couvent couvent".

Faut-il ajouter que samedi matin, dans le train pour Chambéry, j'écouterai Muriel Gilbert ? Avant de regarder, en arrivant à Evian, Les 12 coups de midi sur TF1, pour y voir Romain, 22 ans, le nouveau champion de ce jeu populaire. J'avais oublié qu'il en existe encore, des jeunes qui s'intéressent à tout, même et surtout à ce qui ne rapporte rien. C'est vrai, à force de suivre par obligation professionnelle Les Anges et autres Ch'tis, tous rissolés par le soleil comme des frites Vivagel, tous tatoués comme des code-barres de produits industriels, j'avais fini par croire que c'était générationnel, cette façon d'ignorer tout ce qui ressemble à de la culture générale.

Grossière erreur. Romain, pompier volontaire, sourire franc, lui aussi irréprochable, aime "apprendre pour rien", et ça le rend d'autant plus attachant. Mais puisque je suis sur TF1, j'y reste pour constater maintenant le succès des replay de Demain nous appartient, le visionnage J+7 rajoutant près d'un million de personnes aux quelques 3 millionsde moyenne, soit 4,3 millions de fidèles à ce jour. Bravo à tous et au très talentueux Alexandre Brasseur qui, malgré son lignage, ni se la pète ni ne rouspète. Le meilleur est à venir pour lui, et je m'en réjouis.



Que reste-t-il dès lors sur ma liste d'obligations ? À encourager le chanteur Sinclair, futur candidat de Danse avec les stars, ce n'est pas un faux pas de sa part, à féliciter Karine Le Marchand et Stéphane Plaza qui ont re-signé pour 3 ans sur M6 (ce sont mes chouchous, et France télévision rêvait qu'ils soient les siens). Et je n'oublie évidemment pas Julien Courbet qui, tient magistralement l'antenne chaque soir sur C8. Il suivra cette année encore dès le 28 août à 9h30 notre Laissez-vous tenter quotidien (encore en hausse dans le dernier sondage).

Julien Courbet me permet d'ailleurs de repasser de la télé à RTL. Je termine donc comme j'ai commencé, en saluant nos spécialités matinales d'été : bravo d'abord à Miguel Derennes passionnant dès 5 heures, bravo ensuite à l'épatant tandem Bruno Guillon-Caroline Diament (9h15-11 heures) et côté infos, bravo enfin (et entre autres) à Sophie Aurenche pour ses formidables visites guidées des Trésors de la République.



Dans le registre plus grave, j'ai été particulièrement émue par notre reportage dans lequel un spécialiste rappelait ce matin que, même sans victimes, un incendie fait toujours des morts : celles des arbres (quelle souffrance), celles de centaines d'animaux coincés ou ne pouvant pas fuir rapidement, comme les tortues. J'ai été touchée que soit rappelé le lourd tribut payé par ces invisibles dont l'homme croit qu'ils n'existent pas puisqu'il ne les voit pas. Ce sera donc mon immense merci global-estival, avant de vous souhaiter à tous un été moelleux, et le plus chaud possible humainement, s'entend. J'ai déjà hâte de vous retrouver fin août.