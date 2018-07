Isabelle Morini-Bosc : "Iris Mittenaere est une Miss Univers 100% naturelle"

publié le 30/01/2017 à 19:33

On peut arrêter de se mettre Martel en tête, voici venu le temps d'un autre sacre. Si cette petite phrase était lâchée au cours d'un repas entre érudits, on les verrait tous se toucher l'occiput en se disant : "Mais de quel sacre s'agit-il, et que vient faire là Charles Martel, grand-père paternel de Charlemagne ?" Non, notre fait du jour n'a rien à voir avec ce Martel-là, et le couronnement dont il est question n'a pas de quoi émoustiller un historien même si c'est un sacre historique. Il est en effet question ce matin d'Iris Mittenaere, élue Miss Univers 2016, cette nuit à Manille devant 86 candidates du monde entier.



Et si l'on se réjouit tout particulièrement, c'est que, depuis la création de ce concours de beauté planétaire, le titre est "enlevé" pour la seconde fois seulement par une Française. La Première, qui l'a décroché en 1953, s'appelait Christiane Martel. Beauté explosive, elle fit quelques films sans jamais faire de cinéma, puis s'installa au Mexique en épousant le fils d'un ancien Président de la république Mexicaine, dont elle fit le bonheur en lui faisant aussi 4 enfants. Et voici qu'une belle plante logiquement baptisée Iris lui succède 63 ans plus tard, et j'en suis heureuse.

J'ai beau être habituellement aussi intéressée par les "podiums pour 90-60-90", que par l'étude des cerveaux de Justin Bieber et Miley Cyrus, j'avoue avoir été naguère sottement contente des victoires d'Élodie Gossuin (2001) et d'Alexandra Rosenfeld (2006) au "concours Miss Europe". La première a même figuré dans la liste des 10 "pré-finalistes" du concours Miss Univers. On y revient. Voilà donc la ravissante Iris Mittenaere (prononcez "Mittenare") sacrée, consacrée belle parmi les belles, première de ces créatures qui vous laissent sans dessus dessous, pour peu qu'elles soient sans dessous dessus. Quasiment.

Une grande fierté pour la France

Il faut se réjouir de cette "distinction" d'une jeune fille distinguée. D'abord évidemment parce qu'il y a tout lieu d'être fier de ce magnifique "produit d'exportation" (pardon, Iris). Aussi fier que le sculpteur Bartholdi dévoilant aux new-yorkais, sa splendide Statue de la Liberté (254 tonnes tout de même). Mais, cette consécration me ravit également pour d'autres motifs. Je me souviens en effet avoir entendu quelques "sons discordants" lors de son élection comme Miss France 2016.



"Encore une fille du Nord au détriment de 'consœurs plus exotiques'". Elle était pourtant aussi lumineuse qu'une boule à facettes. Et la clarté même quand elle s'exprimait. En cinquième année d'études de chirurgie dentaire, elle n'avait pas attendu d'être sacrée "reine de beauté" pour "faire carrière". Les "couronnes", si on ose dire, elle savait déjà en placer pour rendre d'autres bouches jolies. Mais inutile, pas vrai, d'avoir la dent dure contre les méchantes langues. Autant laisser les grincements de dents à d'autres !

Une Miss 100% naturelle

Mais, la vraie particularité de la toute nouvelle Miss Univers 2016 est en fait d'être 100% naturelle. Garantie sans retouches. Sans implants. "D'origine". Qu'on se le dise, sa "plastique" n'en contient pas. Elle n'est pas un "egm", un "être génétiquement modifié" ! C'est pour vous une évidence ? Vous avez tort. Le plus admirable est qu'elle soit justement parvenue à s'imposer dans un concours où la France était jusque-là désavantagée puisque le recours à la chirurgie esthétique est "chez nous" interdit. Alors qu'il est autorisé, encouragé, voire parfois subventionné, quasiment partout ailleurs dans le monde. "C'est la première Miss Univers bio", a plaisanté un ami écolo en ajoutant : "Elle est belle comme une prière". Il a raison, une telle miss vaut bien une messe !