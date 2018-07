Isabelle Morini-Bosc : "Ils sont fiers des 450 opérations qu'ils totalisent"

publié le 28/10/2016 à 20:00

Comme disait Montaigne (c'est toujours chic de commencer comme ça), l'esprit humain est déroutant, et se laisse facilement dérouter. Autrement dit, il suffit de peu de choses pour qu'un individu change d'idée et de préoccupation. J'en suis une parfaite illustration : j'avais d'abord prévu de "classer" les 4 présidentiables ayant déjà participé à L'Émission politique de France 2 (Alain Juppé puis, en ordre dégressif, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Arnaud Montebourg et enfin Bruno Le Maire). Or, en pianotant sur l'un des nombreux sites qui débitent de l'image-vidéo au kilomètre, je suis tombée sur une séquence qui m'a provoqué plus de réactions épidermiques que si on m'avait frappée avec des orties.



Que voyait-on? Une fille et un garçon contenant plus de plastique dans leurs corps qu'une ménagère accomplie a de boites Tupperware dans ses placards. Elle, Pixee Fox, est d'origine suédoise. Elle a (officiellement) 26 ans et un visage sans âge et sans âme. Lui, Justin Jedlica, est un Américain de 35 ans aussi expressif qu'un bouchon de carburateur. Leur rêve? Être l'incarnation en chair et en os, ou plus exactement en chair, en os et en dérivés de pétrole, de Barbie et Ken.

Du silicone à foison

Les deux poupées humaines ont décidé de vivre ensemble (sans coucher), comme les deux jouets de Mattel, fiers des 450 opérations de chirurgie esthétique qu'ils totalisent à eux deux. Alors, n'insistons pas sur le fait que cette Pixee ressemble autant à Barbie qu'une Ferrari ressemble à une fourgonnette, nettement plus proche visuellement de Lolo Ferrari que de la créature de 29 centimètres créée en 1959 aux USA. Est-ce que je me moque ? Sûrement pas. Je suis même nettement plus proche du coup de gueule et du coup de blues que du coup de cœur en voyant ces deux jeunes gens pathétiques persuadés de se "recréer". Les fous !

Lui comptabilise quatre opérations lourdes rien que pour le dos et les biceps, trois fois plus pour son seul visage. Et on vous passe le reste. Elle ? Outre quelques liposuccions, notons six côtes retirées pour avoir la taille d'un anneau et, dans la famille implants, quatre fois des poses mammaires, trois fois des paires de fessiers et une pose d'implants oculaires pour changer, entre autres, la couleur de ses yeux. Résultat : une sorte de mérou femelle hypertrophié de partout (ça tombe bien, c'est un poisson mutant qui change de sexe en milieu de vie !)

"Tous doués pour bousiller leur santé et le français"

Se moquer serait d'autant plus cruel que dans leurs cas, on est plus dans le domaine de la pathologie que de l'idiotie. La créature Pixee ne dit-elle pas, à un moment donné, "ah, il faut aimer le plastique". Aimer aussi le risque, vu celui qu'elle encourt de rester paralysée ! Une question se pose dès lors : quel chirurgien digne de ce nom peut accéder à des demandes si démentielles ? Profiter de tels états de faiblesse psychologique ?



S'agit-il de fous qui, radiés par le conseil de l'ordre, se mettent à "tailler dans le vif" ? On l'espère presque. Et on regrette que ces vidéos montrant des "tripatouillage esthético-chirurgicaux" ne comportent ni mise en cause du "système", ni mise-en-garde à l'intention de tous ces jeunes qui apparaissent déjà un peu "transgéniques" (poitrine et biceps en béton très armé) dans plusieurs quotidiennes de télé-réalité. Tatoués comme des code-barres, huilés comme des frites Vivagel, et tous doués pour bousiller, et leur santé, et le français. Ben si, un peu quand même !