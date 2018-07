publié le 26/06/2017 à 19:27

"Ce n'est pas quelque chose de négatif d'être célibataire." Iris Mittenaere semble vivre sa nouvelle situation amoureuse avec philosophie. Elle a pourtant révélé très récemment, en juin 2016, sa séparation avec son compagnon de longue date, Matthieu, dont elle partageait la vie depuis 4 ans déjà.



Élue Miss France 2016 puis Miss Univers 2016, la jeune femme de 24 ans s'est confiée au journal suisse Le Matin sur les raisons qui l'ont poussé à se séparer de son partenaire, rencontré lors de ses études en chirurgie dentaire.

Malgré les années, son sacre de plus belle femme de France puis de l'Univers auront finalement eu raison de leur histoire : "Quand on connaît quelqu'un et que sa vie change du tout au tout en un an, c'est compliqué, assure-t-elle. On n'a pas forcément signé pour cette vie."

Au bout d'un moment, on ne partageait plus grand-chose. Iris Mittenaere Partager la citation





Mais Iris Mittenaere avoue plus loin que son changement de vie n'est peut-être pas forcément la principale raison de leur rupture : "Il est vrai que c'est important de se sentir soutenue. Il faut que la personne en face de moi comprenne ma situation et qu'elle le vive bien. Sinon, ce n'est pas possible".



La relation à distance a été une épreuve particulièrement difficile pour son couple : "Avec l'éloignement et, surtout, la différence de vie qu'on menait, au bout d'un moment on ne partageait plus grand-chose. C'était difficile de rester ensemble", finit-elle par avouer au journal suisse.

Une Miss prisée par les hommes

Actuellement célibataire, la belle Lilloise confie qu'elle est l'objet de nombreuses attentions, notamment de sportifs. Elle a également démenti les rumeurs qui lui prêtent une relation avec le chanteur Matt Pokora, avec qui elle a été aperçue dans les tribunes de Roland-Garros : "On s'est connu il y a un an et on s'entend très bien" a-t-elle simplement répondu lorsqu'on la confronte à ces ragots. Les deux stars ne seraient donc qu'amis, la jeune femme recherchant "quelqu'un d'ambitieux, de gentil et de simple", et surtout qui puisse comprendre "son quotidien étrange." À bon entendeur.