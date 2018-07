publié le 30/05/2017 à 20:28

Telle mère, telle fille. Iris Mittenaere n'est pas devenue Miss France, puis quelques mois plus tard Miss Univers par hasard. La jeune nordiste doit beaucoup à l'ADN familial. Comme de nombreuses stars, celle qui incarne l'élégance à la française a tenu à célébrer la fête des mères en postant sur son compte instagram un cliché noir et blanc de sa maman.



La ressemblance est frappante. Au même âge, ou presque, les deux femmes affichent les mêmes traits, le même regard, le même sourire. On dirait deux sosies. Iris Mittenaere a accompagné ce superbe portrait d'une légende de circonstance : "Bonne fête à la plus merveilleuse Maman... #cestcooljepeuxlefeterdeuxfois #jetaime", le tout ponctué d'un émoji cœur.



La reine de beauté n'a manqué de mentionner le compte officiel de sa mère, Laurence Druart, qui se présente sur son profil comme la "French Queen Mum". Cette dernière a d'ailleurs également partagé une photo d'elle avec sa fille. Elle ne cache pas sa fierté, surtout depuis qu'elle a rencontré le président de la République (à l'époque, François Hollande). "C'est vraiment la concrétisation du rêve. Qu'elle soit reçue comme cela à l'Élysée comme un chef d'État", avait-elle confié.

Les nombreux fans de Miss Univers sur les réseaux sociaux (1,1 millions d'abonnés sur Instagram) ont rapidement réagi après la publication du cliché : "On voit d'où vient votre sourire ravageur, Iris", a écrit un internaute, d'autres ont ajouté : "La ressemblance est frappante. Toutes les deux magnifiques" ou encore "Que vous vous ressemblez, c'est énorme". C'est le moins qu'on puisse dire.

Bonne fête à la plus merveilleuse ¿¿ Maman ... @laurence.druart #cestcooljepeuxlefeterdeuxfois #jetaime Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 28 Mai 2017 à 9h29 PDT

Ma fierté ! #Manila #proudmum Une publication partagée par laurence druart mittenaere (@laurence.druart) le 15 Mai 2017 à 14h17 PDT