immersion et ours dans la Curiosité

publié le 31/12/2016 à 12:00

La Curiosité Est Un Vilain Défaut accompagne aussi vos week-ends !

Retrouvez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues le samedi et le dimanche de 14h à 15h.





1 mois enfermée dans un tube d’acier qui flotte au plus profond des eaux noires du monde, c’est l’expérience dans les entrailles d’un sous-marin nucléaire d’attaque que vous raconte aujourd’hui la journaliste Nathalie Guibert.

C’est à la rencontre des ours du monde entier que nous partons à l’occasion de l’exposition « Espèce d’ours » qui vient de démarrer au muséum d’histoire naturelle.

L’ours à lunette, le grizzli ou encore le panda…comment vivent-ils ? que représentent-ils pour les Hommes ? Pour comprendre les ours, glissons- nous sans appréhension dans leur tanière en compagnie de Géraldine Véron, commissaire de l'exposition.