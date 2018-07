publié le 24/02/2018 à 17:53

Les stars choisissent leur camp dans la guerre qui oppose Laeticia Hallyday aux aînés de Johnny Hallyday. Alors que la veuve du rockeur d'un côté, David Hallyday et Laura Smet de l'autre, se battent publiquement autour de l'héritage de Johnny, ils peuvent compter sur le soutien de nombreuses personnalités, dont Brigitte Bardot. Elle s'est exprimée sur le sujet ce samedi 24 février et a choisi de défendre David Hallyday et Laura Smet.



Interrogée par la journaliste Wendy Bouchard sur Europe 1, Brigitte Bardot est directe. "Ça me dégoûte, explique-t-elle. Moi, je serais Laeticia, je remettrais les pendules à l'heure et je redonnerais à Laura et David ce qu'ils méritent d'avoir". Les aînés de Johnny Hallyday ont été évincés de la succession de leur père : l'ensemble des droits d'artiste et des biens du rockeur serait "exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l'effet de la loi californienne", avaient annoncé les avocats de Laura Smet au début du mois de février.

Le soutien d'Eddy Mitchell et de Dominique Besnehard

"Je n'aime pas beaucoup la façon dont Laeticia a fait mettre les sociétés musicales de Johnny au nom de sa grand-mère et de son père. Ça me choque un peu", a confié Brigitte Bardot. La comédienne faisait ainsi référence aux trois sociétés françaises du chanteur, dont Elyette Boudou, la grand-mère de Laeticia, est l'unique représentante depuis 2012. En cas de décès de "Mamie Rock", ce rôle reviendrait au père de Laeticia.

David Hallyday et Laura Smet peuvent également compter sur le soutien de Dominique Besnehard, d'Eddy Mitchell, le parrain de Laura, et sur celui de Sylvie Vartan, la mère de David. D'autres amis de Johnny Hallyday ont choisi de soutenir Laeticia, comme Jean Reno, parrain de leur fille Jade.