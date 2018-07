Helena Noguerra dans Mes Chers Compatriotes

publié le 30/07/2016 à 12:01

Helena Noguerra est en tournée à partir du mois de septembre dans la pièce "Vera" de Petr Zelenka aux côtés de Karin Viard.



Les anaphores de la Présidente Noguerra :

Moi Président de la République ...Je serais la présidente sérieuse qui ne se prend pas au sérieux.

Moi Président de la République …Je n’inviterais pas d’autres dictateurs que moi à ma table.

Moi Président de la République …J’abolirais tous les privilèges et imposerais un salaire maximum aux grands patrons (pas plus de cinq fois plus que les salariés dont, le salaire minimum serait augmenté). En résumé, le salaire minimum serait de 5000 euros et donc, le maximum de 25000.



Moi Président de la République …Je serais la présidente qui donne un petit capital de 100 000 euros à chaque naissance. Un départ égal pour tous.



Quelques jours après son élection, le “nouveau” Président de la République Française accorde sa première interview à Carole Gaessler sur RTL !

Pendant une heure, revêtus de l'habit présidentiel, les invités exposent leur programme, composent leur équipe gouvernementale et se lancent dans l'énumération des célèbres "Moi, Président" !

STÉPHANE BERN, ANNE ROUMANOFF, JEAN-LUC REICHMANN, LAURENT BAFFIE ont accepté de jouer le jeu et leurs propositions sont étonnantes ! Paris ne sera plus forcément la capitale de la France, pas plus que La Marseillaise son hymne national ; attendons-nous aussi à une multitude de nouveaux Ministères surprenants….

