Heidi Klum et Tom Kaulitz se sont mariés en secret

Heidi Klum et son compagnon Tom Kaultiz lors des aux Emmy Awards 2018

publié le 12/07/2019 à 13:26

Heidi Klum et Tom Kaulitz sont de vrais cachottiers. Le couple, fiancé depuis Noël 2018, s'est marié dans le plus secret en février 2019, comme le rapporte le média américain TMZ. Après des mois de rumeurs, le top modèle et le guitariste de Tokio Hotel avaient officialisé leur relation en mai 2018 lors du Gala de l'amfAR à Cannes.

Comme le rapporte TMZ, Heidi Klum et Tom Kaulitz se seraient mariés le 22 février 2019, une date symbolique pour le couple qui s'est rencontré pour la première fois le 22 février 2018. Pour le moment, Heidi Klum, qui poste régulièrement des photos de leur vie à deux, n'a pas confirmé l'information.

Interviewée en février dernier, la star avait expliqué à Entertainement Tonight, qui l'interrogeait sur une date de mariage : "Je pense que nous l'avons trouvée, mais vous le saurez éventuellement". Le couple a donc préféré s'unir dans le plus grand secret, comme Ed Sheeran et Cherry Seaborn ou encore Justin Bieber et Hailey Baldwin.