Guillaume Gallienne : "On veut rendre Feydeau plus contemporain"

publié le 23/09/2019 à 13:30

Ce mercredi sortira en salles Le Dindon, un film de Jalil Lespert (Yves Saint Laurent en 2014) adapté de la pièce éponyme de Georges Feydeau écrite en 1896. Le réalisateur de 43 ans y dirige un casting quatre étoiles composé de Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol ou encore Laure Calamy (Dix pour cent), Ahmed Sylla et Camille lellouche.

Ce n'est pas la première fois que Le Dindon est adapté. L'oeuvre de Feydeau avait déjà été portée à l'écran en 1951 par Claude Barma puis en 1986 par Pierre Badel pour la télévision.

"Le dindon", un film de Jalil Lespert, avec notamment Dany Boon et Guillaume Gallienne

L'histoire : Monsieur de Pontagnac (Guillaume Gallienne) a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire (Alice Pol), la femme d’un de ses amis, Vatelin (Dany Boon). Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Le dindon" - Bande-annonce (2019)

Avant de tourner cette nouvelle version cinématographique, Guillaume Gallienne connaissait déjà le rôle de Monsieur de Pontagnac. Le comédien l'avait incarné plus de 150 fois sur scène de la Comédie-Française. Jalil Lespert en avait vu une captation de la pièce mais Guillaume n'était pas sur scène ce soir-là. C'est pendant l'écriture du scénario avec le comédien que le réalisateur a appris qu'il avait interprété ce personnage auparavant.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Stéphane Rose et Patrice Carmouze !