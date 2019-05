publié le 30/05/2019 à 12:30

Pour la première fois, la vie de Bernardette Soubirous va être adaptée sur scène ! Il s'agira d'une comédie musicale centrée sur la vie de la sainte à l'origine des pélerinages à Lourdes. une idée venue de Roberto Ciurleo et Eléonore de Galard , les producteurs de Robin des Bois avec Matt Pokora et Les Trois Mousquetaires.



Intitulé Bernadette de Lourdres, les musiques du show ont été composées par le chanteur Grégoire. L'artiste a également écrit deux titres : Madame et Quand tu t'en iras. En 2013, il avait déjà composé et dirigé l'album Thérèse, Vivre d'Amour (150 000 exemplaires vendus), une mise en musique des poèmes de sainte Thérèse de Lisieux interprété par Natasha St-Pier.

Tous les autres textes sont signés Lionel Florence, le célèbre parolier de Pascal Obispo, Johnny Hallyday ou encore Florent Pagny et Patrice Guirao (Les 10 commandements, Le Roi Soleil). L'album du spectacle est déjà disponible depuis le mois dernier.

"Bernadette de Lourdes", le spectacle musical sur la scène de l'Espace Robert-Hossein de Lourdes

L'histoire : "Lourdes, le 11 février 1858 : Une jeune adolescente a des apparitions. Sa sincérité, sa détermination et sa foi auront raison des plus sceptiques et son histoire fascinante attirera des millions de pèlerins du monde entier.



À l’aide de documents authentiques, le spectacle reconstitue les rencontres qu’elle a eues avec le commissaire Jacomet, l’abbé Peyramale, le procureur impérial de Lourdes, Vital Dutour, Louis Veilleux, Mgr Laurence, les sœurs Tardhivail, etc.



C’est avec ses mots à elle que nous reconstruirons le fil de son histoire. Sa famille, sa rencontre avec Marie, sa lutte calme et humble pour défendre son récit auprès des adultes sceptiques. Le parcours d’une adolescente comme les autres qui devra tenter d’expliquer une expérience unique et troublante."



Pour écrire la comédie musicale, Grégoire s'est plongé dans la vie de Bernadette Soubirous afin de comprendre son parcours et son rapport à la Vierge. Côté musique, l’intime laisse parfois place au majestueux, et l'atmosphère méditative devient théâtrale. Celui qui s'est fait connaître avec Toi + moi a travaillé avec le directeur artistique de Céline Dion pour recréer cette ambiance douce et intense.

> "Bernadette de Lourdes" - Mise en place du spectacle

Bernadette de Lourdes, c'est un show à 10 millions d'euros de budget. Il se jouera en résidence à L’Espace Robert Hossein de Lourdes, à partir du 1er juillet prochain. Le spectacle partira ensuite en tournée dès le mois de novembre. 320 représentations sont d'ores et déjà programmées.



2019 marque le 175e anniversaire de la naissance de Bernadette Soubirous et le 140e de sa mort. Elle permettra donc de mieux comprendre le message de Marie à travers cette jeune Lourdaise. De nombreuses initiatives sont menées en ce sens : rénovation de l’église Sainte-Bernadette, mise à l’honneur des reliques de la Sainte…

