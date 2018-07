"Game of Thrones" : Kit Harington et Rose Leslie se seraient fiancés

publié le 26/09/2017 à 18:52

C'est une vengeance parfaite. Kit Harington, le célèbre Jon Snow de Game of Thrones, a rencontré Rose Leslie sur le tournage de la série fantastique de HBO. Elle interprétait Ygritte, le premier amour de Jon. Leur relation a commencé avec les deux personnages se lançant des menaces de mort. Elle s'est terminée avec Ygritte recevant une flèche en plein cœur et Jon, brisé, devant porter son cadavre de l'autre côté du Mur pour le brûler. Merci les scénaristes.



Cette romance déchirante à l'écran a cependant donné naissance à une histoire bien moins dramatique dans la vie des acteurs. Le couple s'est formé en 2012 sur le tournage de la saison 2 de Game of Thrones. Kit Harington avait alors évoqué ce coup de foudre auprès de Vogue Italie en 2016 : "[Mon meilleur souvenir de tournage ce sont] les trois semaines en Islande. Le pays est splendide, les aurores boréales sont magiques et je suis tombé amoureux (...). Quand on est attiré par quelqu'un et qu'on joue une histoire d'amour avec, c'est très facile de tomber amoureux".

D'après le tabloïd anglais The Sun, les deux amoureux auraient annoncé à leurs proches leurs fiançailles. "Kit savait depuis des lustres qu'il voulait épousait Rose mais il attendait qu'ils s'installent dans une maison et se posent un peu d'abord", rapporte une source du journal.

Kit Harington avait raconté sur le plateau de l'animateur James Corden qu'il avait emménagé avec Rose Leslie en juin, dans un manoir d'Est-Anglie en Angleterre. Tout semble en route pour un futur mariage même si aucune date n'est connue et que le couple reste discret sur la question.