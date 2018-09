Gaël Tchakaloff rejoint Les Grosses Têtes

publié le 11/09/2018 à 18:18

Les Grosses Têtes sont de retour !Aujourd'hui, mardi 11 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une nouvelle Grosse Tête, écrivain et journaliste à qui l’on doit les livres "Lapins et merveilles, 18 mois ferme avec Alain Juppé" et "Divine Comédie" : Gaël Tchakaloff.

Une Grosse Tête longtemps journaliste au Nouvel Observateur et qui observe déjà la petite nouvelle : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui ne va pas prononcer tout de suite le nom de Gäel Tchakaloff : Isabelle Mergault.



Une Grosse Tête qui après avoir vendu des appartements avec beaucoup de lumière, préfère vendre des billets pour des salles obscures : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui espère rebondir en présentant une émission de trampoline : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qui a fait plus de bulles dans sa carrière que n’importe quel poisson rouge : Philippe Geluck.

Les Grosses Têtes du mardi 11 septembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

